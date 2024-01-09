Григорий Ломакин успешно стартовал на турнире в Индии

В индийском городе Мандья стартовал турнир серии ITF М25 Mandya. В соревнованиях принимает участие казахстанский теннисист Григорий Ломакин. Наш спортсмен провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Григорий Ломакин в дуэте с австрийским теннисистом Давидом Пихлером получили первый номер посева в парном разряде. В стартовом круге казахстанско-австрийский тандем обыграл местных теннисистов Маниш Ганеш/Реши Редди со счетом 6:3, 6:2.

Во втором раунде Ломакин и Пихлер сыграют с еще одной индийской парой Саи Ганта/Вишну Вардхан.

10 января Григорий Ломакин вступит в борьбу в одиночном разряде. Его соперником по первому кругу стал хозяин корта Мадхвин Камах.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга в одиночном разряде турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия).