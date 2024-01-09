Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Александр Бублик провел первый матч в новом сезоне

Александр Бублик провел первый матч в новом сезоне Фото: Андрей Ударцев, KTF
В Аделаиде (Австралия) проходит турнир серии АТР-250. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

В стартовой игре Бублик не испытал больших проблем в матче против 20-летнего австралийца Джеймса Маккейба (278 АТР). Казахстанец обыграл лаки-лузера (LL) со счетом 6:2, 6:3.

Игра длилась 1 час 18 минут. За это время Александр Бублик оформил два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

Во втором раунде Александр Бублик сыграет с победителем матча Ринки Хиджиката (Австралия) – Даниэль Эванс (Великобритания).

Ранее на турнире в Аделаиде Александр Недовесов вышел во второй круг парного разряда. 

Читайте также

Елена Рыбакина прибыла в Аделаиду и провела мастер-класс для детей

Александр Недовесов вышел во второй круг турнира АТР-250 в парном разряде

Елена Рыбакина вошла в историю казахстанского тенниса

Пахита Амири
Бублик Александр Австралия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Отъезд Саудовская Аравия
Почему футбольные звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Футбол Переход Реал
"Реал" поставил условия для перехода Килиана Мбаппе из ПСЖ
футболист
Германия простилась с легендарным футболистом Францем Беккенбауэром
Елена Рыбакина прибыла в Аделаиду и провела мастер-класс для детей
Елена Рыбакина прибыла в Аделаиду и провела мастер-класс для детей
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: