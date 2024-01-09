Александр Бублик провел первый матч в новом сезоне

В Аделаиде (Австралия) проходит турнир серии АТР-250. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Бублик не испытал больших проблем в матче против 20-летнего австралийца Джеймса Маккейба (278 АТР). Казахстанец обыграл лаки-лузера (LL) со счетом 6:2, 6:3.

Игра длилась 1 час 18 минут. За это время Александр Бублик оформил два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

Во втором раунде Александр Бублик сыграет с победителем матча Ринки Хиджиката (Австралия) – Даниэль Эванс (Великобритания).

Ранее на турнире в Аделаиде Александр Недовесов вышел во второй круг парного разряда.