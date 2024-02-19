Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге
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Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла одну позицию, расположившись на 77 строчке.
Топ-10 одиночного разряда не претерпел кардинальных изменений. Стоит отметить, прорыв Елены Остапенко на девятое место. Латвийская теннисистка сместила с этой позиции Марию Саккари, которая покинула топ-10 впервые с сентября 2021 года. Теперь спортсменка из Греции расположилась на 11 строчке.
В рейтинге парного разряда сильнейшая "парница" Казахстана Анна Данилина опустилась на два пункта с 45 места на 47.
Лидерами в парном рейтинге являются: Элизе Мертенс (Бельгия), Су Шувэй (Китайский Тайбэй), Сторм Хантер (Австралия).
Рейтинг WTA от 19 февраля:
1. Ига Швёнтек (Польша) – 10 030 очков
2. Арина Соболенко (Белоруссия) – 8 905
3. Кори Гауфф (США) – 7 110
4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6 738
5. Джессика Пегула (США) – 5 400
6. Онс Жабер (Тунис) – 4 183
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3 885
8. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3 856
9 (+2). Елена Остапенко (Латвия) – 3 533
10. Каролина Мухова (Чехия) – 3 465
...77 (-1). Юлия Путинцева (Казахстан) – 928
491 (-2). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 108
751 (-6). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 44
796 (+2). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 38.
Ранее казахстанские теннисистки Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова стали финалистками престижного турнира в Египте.