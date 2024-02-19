Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах по итогам "Мастерса" в Дохе. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина занимает четвертое место, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла одну позицию, расположившись на 77 строчке.

Топ-10 одиночного разряда не претерпел кардинальных изменений. Стоит отметить, прорыв Елены Остапенко на девятое место. Латвийская теннисистка сместила с этой позиции Марию Саккари, которая покинула топ-10 впервые с сентября 2021 года. Теперь спортсменка из Греции расположилась на 11 строчке.

В рейтинге парного разряда сильнейшая "парница" Казахстана Анна Данилина опустилась на два пункта с 45 места на 47.

Лидерами в парном рейтинге являются: Элизе Мертенс (Бельгия), Су Шувэй (Китайский Тайбэй​), Сторм Хантер (Австралия).

Рейтинг WTA от 19 февраля:

1. Ига Швёнтек (Польша) – 10 030 очков

2. Арина Соболенко (Белоруссия) – 8 905

3. Кори Гауфф (США) – 7 110

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6 738

5. Джессика Пегула (США) – 5 400

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

6. Онс Жабер (Тунис) – 4 183

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3 885

8. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3 856

9 (+2). Елена Остапенко (Латвия) – 3 533

10. Каролина Мухова (Чехия) – 3 465

...77 (-1). Юлия Путинцева (Казахстан) – 928

491 (-2). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 108

751 (-6). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 44

796 (+2). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 38.

Ранее казахстанские теннисистки Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова стали финалистками престижного турнира в Египте.