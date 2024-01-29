Александр Бублик сохранил прописку в топ-30. Представлен обновленный рейтинг АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг по итогам Australian Open-2024. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сохранил за собой 27 место. Под флагом Казахстана в списке появился экс-россиянин Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

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Рейтинг АТР от 29 января (одиночный разряд)

1. Новак Джокович (Сербия) – 9855 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) – 9255.

3. Даниил Медведев (Россия) – 8765.

4. Янник Синнер (Италия) – 8310.

5. Андрей Рублёв (Россия) – 5050.

6. Александр Зверев (Германия) – 5030.

7 (+1). Хольгер Руне (Дания) – 3685.

8 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) – 3540.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

9 (+3). Тейлор Фритц (США) – 3195.

10 (-3). Стефанос Циципас (Греция) – 3025…

27. Александр Бублик (Казахстан) – 1459

59. Александр Шевченко (Казахстан) – 885

176 (+8). Денис Евсеев (Казахстан) – 351

189 (+4). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 320

254 (+1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 231

278 (-51) Тимофей Скатов (Казахстан) – 205

338 (+20) Дмитрий Попко (Казахстан) – 150.

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