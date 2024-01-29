Александр Бублик сохранил прописку в топ-30. Представлен обновленный рейтинг АТР
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Рейтинг АТР от 29 января (одиночный разряд)
1. Новак Джокович (Сербия) – 9855 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) – 9255.
3. Даниил Медведев (Россия) – 8765.
4. Янник Синнер (Италия) – 8310.
5. Андрей Рублёв (Россия) – 5050.
6. Александр Зверев (Германия) – 5030.
7 (+1). Хольгер Руне (Дания) – 3685.
8 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) – 3540.
9 (+3). Тейлор Фритц (США) – 3195.
10 (-3). Стефанос Циципас (Греция) – 3025…
27. Александр Бублик (Казахстан) – 1459
59. Александр Шевченко (Казахстан) – 885
176 (+8). Денис Евсеев (Казахстан) – 351
189 (+4). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 320
254 (+1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 231
278 (-51) Тимофей Скатов (Казахстан) – 205
338 (+20) Дмитрий Попко (Казахстан) – 150.
Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".