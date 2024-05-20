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Бублик потерял две позиции в обновленном рейтинге АТР, а Недовесов установил личный рекорд

Бублик потерял две позиции в обновленном рейтинге АТР, а Недовесов установил личный рекорд Фото: KTF
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг игроков. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик опустился на две строчки, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана расположился на 19-й позиции. Лидером табели о рангах по-прежнему остается серб Новак Джокович. На второй строчке идет итальянец Янник Синнер, на третьей – испанец Карлос Алькарас.

В парном разряде казахстанский теннисист Александр Недовесов поднялся на четыре пункта и занял рекордное для себя место – 38-е. Первое место делят испанец Марсель Гранолльерс и аргентинец Орасио Себалльос. Замыкает тройку сильнейших австралиец Мэттью Эбден.

Рейтинг АТР от 20 мая:

1. Новак Джокович (Сербия) – 9860 очков.

2. Янник Синнер (Италия) – 8770.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7300.

4 (+1). Александр Зверев (Германия) – 6345.

5 (-1). Даниил Медведев (Россия) – 6295.

6. Андрей Рублёв (Россия) – 4700.

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 4185.

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8 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) – 3885.

9 (-1). Стефанос Циципас (Греция) – 3700.

10. Григор Димитров (Болгария) – 3615…

19 (-2). Александр Бублик (Казахстан) – 2020...

61. (-1) Александр Шевченко (Казахстан) – 825...

135 (-1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 492...

167 (+10) Денис Евсеев (Казахстан) – 359...

171 (+3). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 355...

229 (-6). Дмитрий Попко (Казахстан) – 272...

242 (+5) Тимофей Скатов (Казахстан) – 253.

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Ранее Денис Евсеев остановился в шаге от финала на турнире в Португалии.

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