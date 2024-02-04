Тимофей Скатов дал интервью после яркой победы над 28-й ракеткой мира

Тимофей Скатов ответил на вопросы пресс-службы Федерации тенниса Казахстана после победы над 28-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри в рамках квалификации "Кубка Дэвиса", сообщает Zakon.kz.

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– Тимофей, в чем слагаемые победы над игроком топ-30?

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– Во-первых, верить, что это возможно! Понимать, что рейтинг меняется каждую неделю. Я старался не смотреть, кто в рейтинге выше, а кто ниже, просто нужно было выйти и показать свой теннис, помочь команде заработать очко, чтобы на следующий день у нас было больше шансов. Старался быть сконцентрированным на игре, не обращать внимания на публику, которая пыталась мне помешать. Я пытался быть агрессивнее, чаще играть справа и давить на соперника, и в итоге это получилось хорошо.

– За счет каких теннисных компонентов удалось победить соперника?

– Поскольку было очень жарко, то я заметил, что мяч отскакивает высоко, и это помогает разыграть "под право" и играть высокими мячами сопернику "под лево". Он тоже пытался делать то же самое, просто у меня сегодня это получалось лучше, и как только был удобный момент, я старался идти к сетке.

– Чтобы поддержать нашу команду, из всех уголков Аргентины, и даже из Чили, приехали фанаты певца Димаша Кудайбергена. Вы слышали их поддержку во время игры?

– С нашими родными фанатами с барабанами и трубой это, конечно, не сравнится. Они уже давно стали частью нашей команды. Тем не менее, приятно было видеть на трибунах людей с нашими флагами, это реально помогает – без них было бы плохо.

Тимофей Скатов, занимающий 278 место в мировом рейтинге, победил 28-ю ракету мира Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:4, 7:5. Это позволило сравнять счет в матче против Аргентины.