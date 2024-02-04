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Скатов сокрушил 28-ю ракетку мира и сравнял счет в матче против Аргентины

Скатов сокрушил 28-ю ракетку мира и сравнял счет в матче против Аргентины Фото: ktf.kz
В Росарио завершился первый день квалификационного раунда "Кубка Дэвиса" между сборными Аргентины и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Тимофей Скатов, занимающий 278 место в мировом рейтинге, победил 28-ю ракету мира Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:4, 7:5.

По ходу игры казахстанец доминировал на корте, стабильно подавал и реализовал два брейк поинта из семи. Скатов не только принес важное очко нашей команде, но и продолжил традицию радовать болельщиков победами в составе сборной.

Это уже третья подряд победа Тимофея в трех проведенных матчах в цветах национального флага.

В воскресенье 4 февраля сначала сыграют пары – Недовесов/Скатов против Гонсалес/Мольтени. Потом первые номера сборных – Скатов против Серундоло. И затем, если потребуется, вторые номера – Попко против Этчеверри. Прямые трансляции этих матчей – на телеканале Qazsport. Начало первой в 20:00 по времени Астаны.

Ранее первая ракетка Казахстана Александр Бублик (27 АТР) вышел в финал турнира серии АТР 250 во французском Монпелье.

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Диана Абдуллаева
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