Александр Шевченко не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции

Теннисист Александр Шевченко, теперь представляющий Казахстан, сыграл свой второй матч на хардовом турнире в помещении серии АТР одиночного разряда в Марселе, сообщает Zakon.kz.

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Шевченко встретился на корте с восьмой ракеткой мира поляком Хубертом Гуркачем и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 1:6, 4:6. Игра продлилась 1 час и 6 минут. Встреча состоялась на стадии 1/8 финала французского турнира.

Отметим, что до этого казахстанский теннисист успешно стартовал в турнире категории ATP-250 в Марселе, одолев французского теннисиста Бенжамена Бонзи.



23-летний Шевченко на данный момент располагается на 56-й строчке в рейтинге одиночного разряда АТР, что является вторым результатом в стране после Александра Бублика (23-й номер рейтинга).