Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Александр Шевченко не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции

теннисист Фото: Instagram/shevchenkoo_17
Теннисист Александр Шевченко, теперь представляющий Казахстан, сыграл свой второй матч на хардовом турнире в помещении серии АТР одиночного разряда в Марселе, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Шевченко встретился на корте с восьмой ракеткой мира поляком Хубертом Гуркачем и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 1:6, 4:6. Игра продлилась 1 час и 6 минут. Встреча состоялась на стадии 1/8 финала французского турнира.

Отметим, что до этого казахстанский теннисист успешно стартовал в турнире категории ATP-250 в Марселе, одолев французского теннисиста Бенжамена Бонзи.

23-летний Шевченко на данный момент располагается на 56-й строчке в рейтинге одиночного разряда АТР, что является вторым результатом в стране после Александра Бублика (23-й номер рейтинга).

Читайте также

Триумфальный камбэк: Рыбакина прошла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби

Первый матч Рыбакиной после перерыва: коэффициенты Olimpbet

Видеообзор матча Онс Жабер – Эмма Радукану

Елена Беляева
Казахстан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Триумфальный камбэк: Рыбакина прошла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби
Триумфальный камбэк: Рыбакина прошла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби
Сборная Казахстана встретится с Австрией, Норвегией и Словенией в Лиге наций-2024/25
Сборная Казахстана встретится с Австрией, Норвегией и Словенией в Лиге наций-2024/25
теннисист
Александр Шевченко не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
Какие казахстанские клубы получат деньги от УЕФА
Какие казахстанские клубы получат деньги от УЕФА
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: