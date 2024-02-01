Александр Шевченко продолжает победное шествие под флагом Казахстана на турнире во Франции

В Монпелье (Франция) проходит турнир ATP-250. На этих соревнованиях за Казахстан дебютировал экс-россиянин Александр Шевченко (№59 АТР). Уроженец Ростова-на-Дону провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Теперь уже казахстанский теннисист одержал победу над представителем Франции Грегуаром Баррером (№104 ATP) со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Шевченко в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Баррера два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале соревнований в Монпелье Шевченко сыграет с лидером мужской сборной Казахстана Александром Бубликом.

Для Шевченко это был третий матч под казахстанским флагом. Ранее на этом же турнире он в дуэте с Александром Бубликом успешно провел игру первого круга в парном разряде, а в стартовом раунде "одиночки" одолел чешского игрока Далибора Сврчину (№194 АТР) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.