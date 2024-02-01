Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Александр Шевченко продолжает победное шествие под флагом Казахстана на турнире во Франции

Александр Шевченко продолжает победное шествие под флагом Казахстана на турнире во Франции Фото: АТР
В Монпелье (Франция) проходит турнир ATP-250. На этих соревнованиях за Казахстан дебютировал экс-россиянин Александр Шевченко (№59 АТР). Уроженец Ростова-на-Дону провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Теперь уже казахстанский теннисист одержал победу над представителем Франции Грегуаром Баррером (№104 ATP) со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Шевченко в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Баррера два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале соревнований в Монпелье Шевченко сыграет с лидером мужской сборной Казахстана Александром Бубликом.

Для Шевченко это был третий матч под казахстанским флагом. Ранее на этом же турнире он в дуэте с Александром Бубликом успешно провел игру первого круга в парном разряде, а в стартовом раунде "одиночки" одолел чешского игрока Далибора Сврчину (№194 АТР) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Читайте также

Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Индии

Михаил Кукушкин не смог преодолеть второй круг "Челленджера" в Германии

Видеообзор яркого матча Александра Бублика во втором руге АТР-250

Пахита Амири
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Определены все четвертьфиналисты Кубка Азии по футболу
Определены все четвертьфинальные пары на Кубке Азии по футболу
Названа лучшая сборная на Зимней Олимпиаде-2024 в Канвоне
Названа лучшая сборная на Зимней Олимпиаде-2024 в Канвоне
Юлия Путинцева обыграла чемпионку мира-2022 и вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 Thailand Open
Юлия Путинцева обыграла чемпионку мира-2022 и вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 Thailand Open
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: