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Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Абу-Даби Фото: WTA
В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела матч 1/4 финала против испанки Кристины Букши (№74 WTA). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу первой ракетки Казахстана. Соперницы встречались между собой во второй раз. В очном противостоянии Елена Рыбакина впереди – 2:0.


Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге турнира WTA-500.

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