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Рыбакина в Дохе: котировки букмекера на матчи 1/16 финала

ставки на спорт Фото: Olimpbet
В столице Катара стартовал турнир WTA 1000, куда после успеха в Абу-Даби отправилась и первая ракетка Казахстана. Свои коэффициенты на самые интересные матчи вторника предлагает Olimpbet.

Чжу Линь (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан). 13 февраля, 22:15 (время Астаны)

Выиграв уже второй трофей в этом сезоне, сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина не стала брать отдых и сразу отправилась из Абу-Даби в Доху на турнир WTA 1000.

Успех на прошлой неделе поднял 24-летнюю спортсменку на четвертую строчку в мировом рейтинге. На турнире в столице Катара казахстанка является третьей сеянной, так как сюда заявились представительница Польши Ига Швентек и американка Корри Гауф.

Из-за высокого посева матч 1/16-й станет для Рыбакиной первым на турнире. Она стартует со второго круга, практически не отдохнув. Играть ей придется лишь через день после победного финала.

Несомненно, казахстанка является одной из главных фавориток, но все зависит от того, хватило ли ей времени, чтобы восстановиться.

В соперницы Елене по первому матчу досталась 30-летняя Чжу Линь, занимающая в рейтинге WTA 57 место. Китаянка, несмотря на возраст, не так давно стабильно держится в топ-100, а соперницы уровня Рыбакиной выпадают ей нечасто. В первом круге Чжу обыграла Варвару Грачеву из Франции, отдав той лишь два сета (6:1, 6:1).

Даже если Рыбакина будет уставшей, едва ли Чжу станет для нее проблемой. Скорее всего, поклонников казахстанки ожидает победный матч, на котором ей не придется слишком выкладываться. В последних матчах Елена легко играла и на своей подаче, и на приеме. Она должна обыграть оппонентку на классе.

Эксперты Olimpbet уверены в успехе Рыбакиной в этом матче – П1 – 7.15, П2 – 1.09. А вот на то, что китаянке удастся сотворить мини-сенсацию, предлагается очень хороший коэффициент – 9.75.

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Онс Жабер (Тунис) – Леся Цуренко (Украина). 13 февраля, 21:00

Еще одна из претенденток на титул в Дохе – шестая ракетка мира. Жабер также стартует со второго круга, где ей будет противостоять занимающая 37 место в рейтинге WTA Цуренко.

При этом к числу фавориток представительница Туниса относится скорее благодаря своему высокому положению, потому что сезон-2024 она начала очень плохо. До приезда в Доху Жабер сыграла лишь на двух турнирах – сначала на Открытом чемпионате Австралии, а затем в Абу-Даби. И на обоих не смогла пробиться дальше второго круга.

Цуренко тоже находится в процессе набора формы. В первом матче в Дохе она обыграла турчанку Зейнеп Сонмез из второй сотни (7:5, 6:3). Украинка провела больше матчей в этом году, но допускала слишком много ошибок. Это будет третья очная встреча теннисисток. В последний раз год назад Жабер одержала победу в двух партиях с одинаковым счетом 6:3.

Аналитики Olimpbet считают, что представительница Туниса пройдет в следующий круг за счет своего опыта – П1 – 1.36 , П2 – 3.13.

Наиболее вероятной является победа Жабер в двух сетах – на такой исход предлагается коэффициент 1.9.

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