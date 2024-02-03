Топ-матчи чемпионатов Германии и Испании – в котировках букмекера

"Баварию" и "Жирону" ждут встречи с неудобными соперниками. И вот какие коэффициенты на исходы этих игр предлагает Olimpbet.

Бундеслига. 20-й тур. "Бавария" - "Боруссия" (Менхенгладбах). 3 февраля, 20:30 (время Астаны)



В 20-м туре главные претенденты на "серебряную салатницу"-2023/24 играют одновременно. Пока леверкузенский "Байер" будет в гостях выяснять отношения с худшей командой Бундеслиги "Дармштадтом", "Баварии" предстоит домашний спор с "Боруссией".

И пусть "Боруссия" эта не дортмундская, а менхенгладбахская, занимающая лишь 12-ю позицию в таблице чемпионата Германии, мюнхенцам в матче с этим соперником необходимо держать ухо востро.

"Жеребят" смело можно считать самым неудобным противником "красной машины", по крайней мере – во внутренних соревнованиях. При этом, что еще более удивительно, "Баварии" чаще достается от "Боруссии" на своем поле. В трех последних матчах на "Альянц Арене" мюнхенцы смогли взять у гостей из Менхенгладбаха всего одно очко: ничья и два поражения.

А учитывая, что совсем недавно "Бавария" в родных стенах уступила "Вердеру", ее точно нельзя считать неуязвимой в домашних условиях.

Тем не менее эксперты Olimpbet считают хозяев центрального матча 20-го тура безоговорочными фаворитами в игре с "черно-бело-зелеными": П1 – 1.16, Х – 9.25, П2 – 15. Кроме того, букмекер № 1 в Казахстане практически не сомневается в победе команды Томася Тухеля с преимуществом минимум в два мяча: Ф1 (-1.5) – 1.42.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 22-й тур. "Жирона" – "Реал Сосьедад". 4 февраля, 02:00

В этом сезоне главный конкурент мадридского "Реала" за победу в Примере – не "Барселона", не "Атлетико", не "Валенсия" с "Севильей" и даже не одноклубники из Сан-Себастьяна.

"Сливочные" ведут ожесточенный спор по всей дистанции чемпионата со скромной "Жироной", которая за свою 94-летнюю историю проводит всего четвертый сезон в элите испанского футбола, и выше десятого места в Ла Лиге никогда ранее не финишировала.

Ближайший соперник каталонцев – "Реал Сосьедад", который приедет в Жирону на фоне огромных кадровых потерь. У баскского коллектива травмировано больше половины основного состава. Матч первого круга между этими противниками завершился вничью 1:1, а к ответной встрече сан-себастьянцы отстают от жиронцев на 19 очков.

По всем раскладам команда Анхеля Мичела – безоговорочный фаворит. Однако, судя по статистике, "Реал Сосьедад" для одного из лидеров первенства – крайне неудобный соперник, у которого "Жирона" в рамках высшего дивизиона еще никогда не выигрывала (два поражения и пять ничейных результатов).

Однако аналитики Olimpbet полагают, что на этот раз у "бело-красных" есть прекрасная возможность устранить этот пробел в истории взаимоотношений: П1 – 2.17, Х – 3.48, П2 – 3.48.

При этом наиболее вероятный исход матча на арене "Монтиливи", по мнению самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 6.36.

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