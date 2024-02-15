Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в третьем круге турнира в Дохе

В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000. Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA) провела матч третьего круга против американки Эммы Наварро (№23 WTA). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана одержала победу со счетом 6:1, 6:7 (6:8), 6:4.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге "Мастерса" в Дохе.

