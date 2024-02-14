Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге "Мастерса" в Дохе

В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000. Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина успешно стартовала на этом "тысячнике". Выступление она начала со второго круга, где обыграла китаянку Линь Джу (№57 WTA). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская теннисистка одержала победу со счетом 6:2, 6:1.





В третьем раунде турнира категории WTA-1000 в Дохе Елена Рыбакина сыграет с Эммой Наварро из США. Ранее теннисистки не встречались между собой на корте. Поединок состоится сегодня, 14 февраля.

Ранее на старте "Мастерса" в Дохе лучшая "парница" страны Анна Данилина сенсационно проиграла в первом кргуе турнира среди дуэтов.

