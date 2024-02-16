Два шага до исторического титула: Рыбакина в полуфинале в Дохе

На женском "тысячнике" в столице Катара сегодня определятся финалистки. Чего ожидать от игр с участием Елены Рыбакиной и Иги Свентек, анализирует Olimpbet.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Анастасия Павлюченкова (Россия). 16 февраля, 20:00 (время Астаны)



Сильнейшая теннисистка Казахстана, являющаяся четвертой ракеткой мира, сегодня сыграет за выход в финал. Чтобы завоевать третий трофей в сезоне, что ей не удавалось пока ни разу, Рыбакиной осталось одержать две победы. И первой ее соперницей станет россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая в мировом рейтинге 32 место.

Обе теннисистки без особых проблем провели четвертьфинальные встречи. Рыбакина накануне обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:2, реализовав четыре брейк-поинта из десяти. Причем в первом сете Елена "горела" 0:4, но исправила ситуацию. Эта победа стала для казахстанки седьмой подряд.

У Павлюченковой успешная серия короче. До приезда в столицу Катара она выступала в австрийском Линце, где дошла до 1/2-й. А в Дохе выиграла четыре матча, в последнем взяв вверх над менее рейтинговой американкой Даниэль Коллинс (7:5, 6:4).

Разыгравшаяся 24-летняя казахстанка, несомненно, выше классом. Когда Рыбакина входит в кураж, ее мастерству и хладнокровию сложно что-то противопоставить.

Но что может сыграть на руку 32-летней Павлюченковой, так это свежесть. Одна из ее соперниц снялась по ходу матча, что позволило россиянке сэкономить силы. Да и перед стартом турнира она успела отдохнуть, в то время как Рыбакина вышла на корт в Дохе уже через день после победного финала в Абу-Даби.

Теннисистки в дуэте играли парные матчи, а значит, как никто знакомы со стилем друг друга. А вот в одиночке Рыбакина и Павлюченкова пересекались лишь один раз – на "Ролан Гаррос-2021", тогда россиянка выиграла в трех сетах.

Сейчас обе спортсменки находятся в хорошей форме. Молодая Рыбакина – одна из лучших в мировом туре. Опытную Павлюченкову сравнивают с ее лучшей версией в ранние годы. И та, и другая уверенно играют и на подачах, и на приемах.

"Мы очень хорошо знаем друг друга на корте и вне его. Надеюсь, что успею восстановиться и показать хорошую игру", – сказала Рыбакина в интервью на корте после четвертьфинала.

Эксперты Olimpbet считают, что казахстанская теннисистка сделает еще один шаг на пути к своему третьему титулу в сезоне – П1 – 1.3, П2 – 3.59.

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Вероятнее всего, Павлюченковой удастся взять один сет – на победу Рыбакиной со счетом 2:1 предлагается коэффициент 3.85.

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Фото: Olimpbet

Ига Свентек (Польша) – Каролина Плишкова (Чехия). 16 февраля, 21:15



Наиболее ожидаемый финал в Дохе, это матч, в котором Рыбакина сыграет с Игой Свентек из Польши. Первая ракетка мира провалила старт сезона и пока не взяла ни одного титула. Но тем сильнее она мотивирована в столице Катара.

В полуфинале 22-летней Свентек тоже досталась опытная соперница. Ей предстоит сыграть с 31-летней чешкой Каролиной Плишковой, которая еще немного и вылетит из топ-60.

Накануне в 1/4-й сильнейшая теннисистка планеты показала себя во всей красе, обыграв в двух сетах белоруску Викторию Азаренко. И если в первой партии у соперницы Свентек еще были какие-то шансы (6:4), то во второй Ига не отдала ни одного гейма (6:0).

Плишкова же перед полуфиналом не без труда выбила из борьбы японку Наоми Осаку (7:6 (8:6), 7:6 (7:5). В отличие от Свентек, чешка значительно медленнее передвигается по корту и играет маловариативно, зачастую пытаясь выехать лишь за счет удачной подачи.

Аналитики Olimpbet уверены, что Свентек станет в Дохе второй финалисткой – П1 – 1.07, П2 – 8.5. Сильнейшая теннисистка планеты должна расправиться со своей соперницей за два сета – 2:0 – 1.27.

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