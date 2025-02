Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал тысячника в Дохе

В игре за выход в 1/4 финала первая ракетка Казахстана Рыбакина одержала победу над Ребеккой Шрамковой (Словакия), которая занимает 46-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:2.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Рыбакина выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шрамковой два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

За выход в полуфинал "тысячника" в Дохе Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша).

that second set performance🤩



Rybakina seals her spot in the quarterfinals, defeating Sramkova 7-6(1), 6-2!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/S2Iohq3hgQ