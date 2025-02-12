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Все о теннисе

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал тысячника в Дохе

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал тысячника в Дохе , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 17:40 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). 12 февраля Елена Рыбакина провела матч третьего круга, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в 1/4 финала первая ракетка Казахстана Рыбакина одержала победу над Ребеккой Шрамковой (Словакия), которая занимает 46-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:2.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Рыбакина выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шрамковой два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

За выход в полуфинал "тысячника" в Дохе Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша).

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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