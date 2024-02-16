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Юлия Путинцева успешно стартовала в квалификации "Мастерса" в ОАЭ

Юлия Путинцева успешно стартовала в квалификации Мастерса в ОАЭ Фото: KTF
В Дубае (ОАЭ) стартовала квалификация турнира категории WTA-1000. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№76 WTA) провела матч первого круга отборочного раунда, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре вторая ракетка Казахстана обыграла теннисистку из Мали Коумбу Ньянгаду (без рейтинга) со счетом 6:1, 6:1. Матч продолжался всего 50 минут.

За выход в основную сетку тысячника Юлия Путинцева поспорит с польской теннисисткой Магдаленой Френх (№52 WTA).

Ранее в квалификации "Мастерса" в Дохе Юлия Путинцева не смогла преодолеть первый раунд. 

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