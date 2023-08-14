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Юлия Путинцева проиграла во втором раунде квалификации "Мастерса" в США

Юлия Путинцева потерпела поражение от Сиюй Ван Фото: wtatennis
В Цинциннати (США) стартовал турнира категории WTA-1000 (хард). Во втором раунде квалификации казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение от Сиюй Ван (Китай) со счетом 1:6, 3:6, сообщает Zakon.kz.

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Матч длился один час и 15 минут. За это время вторая ракетка Казахстана допустила две двойные ошибки, ни разу не подала навылет и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В основной сетке Мастерса в США сыграет первая ракетка страны Елена Рыбакина. Она начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей пары – Елена Остапенко (Латвия) – Каролина Плишкова (Чехия).

Ранее на "Мастерсе" в Монреале Елена Рыбакина потерпела поражение в полуфинале от россиянки Людмилы Самсоновой. 

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