Юлия Путинцева с победы стартовала на "Мастерсе" в Цинциннати

В Цинциннати (США) проходит турнир категории WTA-1000. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (34 WTA) провела матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка Казахстана уверенно обыграла Хэрриет Дарт (№77) из Великобритании со счетом 4:6, 6:0, 6:1.

Продолжительность игры составила 1 час 47 минут. Путинцева не смогла подать навылет, допустила три двойные ошибки, а также реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Дарт четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Путинцева сыграет с американкой Кори Гауфф. Вторая ракетка мира и действующая чемпионка Цинциннати пропускала первый раунд (Bye).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В финале прошлого года Кори Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:3, 6:4.

Ранее американская теннисистка Джессика Пегула стала победительницей турнира WTA-1000 в Торонто. В финальном матче она обыграла соотечественницу Аманду Анисимову со счетом 6:3, 2:6, 6:1.

