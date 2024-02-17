Елена Рыбакина прервала серию из трех побед
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Матч завершился со счетом 6:7(8:10), 2:6 в пользу Швентек. Противостояние на корте длилось 2 часа 15 минут.
Это была пятая победа подряд для Иги Швентек и ее первый титул в текущем сезоне. Спортсменка прервала победную серию Рыбакиной, которая до этого одержала три победы над польской теннисисткой. В личном противостоянии счет стал 2-3 в пользу Швентек.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина (№4 WTA) пробилась в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе. В полуфинале казахстанка со счетом 6:2, 6:4 обыграла 32-ю ракетку мира, россиянку Анастасию Павлюченкову.