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Елена Рыбакина прервала серию из трех побед

Елена Рыбакина прервала победную серию из трех побед Фото: скриншот с трансляции матча
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA) в финале турнира категории WTA 1000 в Дохе проиграла первой ракетке мира Иге Швентек, сообщает Zakon.kz.

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Матч завершился со счетом 6:7(8:10), 2:6 в пользу Швентек. Противостояние на корте длилось 2 часа 15 минут.

Это была пятая победа подряд для Иги Швентек и ее первый титул в текущем сезоне. Спортсменка прервала победную серию Рыбакиной, которая до этого одержала три победы над польской теннисисткой. В личном противостоянии счет стал 2-3 в пользу Швентек.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина (№4 WTA) пробилась в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе. В полуфинале казахстанка со счетом 6:2, 6:4 обыграла 32-ю ракетку мира, россиянку Анастасию Павлюченкову.

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