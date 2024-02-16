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Елена Рыбакина вышла в четвертый финал "тысячника" в карьере

Елена Рыбакина вышла в четвертый финал "тысячника" в карьере Фото: ktf.kz
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA) пробилась в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале казахстанка со счетом 6:2, 6:4 обыграла 32-ю ракетку мира, россиянку Анастасию Павлюченкову.

Встреча теннисисток длилась полтора часа. Елена три раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. В финале лидеру женской сборной Казахстана предстоит сыграть против первой ракетки мира Иги Швёнтек (Польша), которая без борьбы вышла в финал.

Каролина Плишкова снялась с полуфинального матча с Игой. Причиной отказа чешки от встречи стала травма спины.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина (№4 WTA) вышла в лидеры WTA тура по количеству побед в новом сезоне 2024 года.

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