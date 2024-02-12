Елена Рыбакина вернулась на четвертое место в мировом рейтинге

Фото: WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая 11 февраля стала чемпионкой турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), поднялась с пятого места на четвертое, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана. Вторая раетка страны Юлия Путинцева потеряла семь позиций, расположившись на 76 строчке. Топ-3 одиночного разряда не претерпел изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь), Кори Гауфф (США). В рейтинге парного разряда сильнейшая "парница" Казахстана Анна Данилина опустилась с 44 места на 45. Лидерами являются: Элизе Мертенс (Бельгия), Су Шувэй (Китайский Тайбэй​), Сторм Хантер (Австралия). Рейтинг WTA от 12 февраля: 1. Ига Швентек (Польша) – 9770 очков 2. Арина Соболенко (Белоруссия) – 8905 3. Кори Гауфф (США) – 7200 4 (+1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 6088 Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы 5. Джессика Пегула (США) – 5705 6. Онс Жабер (Тунис) – 4183 7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3766 8. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3736 9. Мария Саккари (Греция) – 3630 10. Каролина Мухова (Чехия) – 3520 ...76 (-7). Юлия Путинцева (Казахстан) – 928 489 (-1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 108 745 (-2). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 44 798 (-1). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 38. Ранее победой Елены Рыбакиной завершился турнир в Абу-Даби категории WTA-500. Читайте также Елена Рыбакина победила на турнире WTA в Абу-Даби Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Абу-Даби Рыбакина прокомментировала свой выход в полуфинал турнира в Абу-Даби

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