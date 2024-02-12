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Елена Рыбакина вернулась на четвертое место в мировом рейтинге

Елена Рыбакина вернулась на четвертое место в мировом рейтинге Фото: WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая 11 февраля стала чемпионкой турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), поднялась с пятого места на четвертое, сообщает Zakon.kz.

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Вторая раетка страны Юлия Путинцева потеряла семь позиций, расположившись на 76 строчке.

Топ-3 одиночного разряда не претерпел изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь), Кори Гауфф (США).

В рейтинге парного разряда сильнейшая "парница" Казахстана Анна Данилина опустилась с 44 места на 45.

Лидерами являются: Элизе Мертенс (Бельгия), Су Шувэй (Китайский Тайбэй​), Сторм Хантер (Австралия).

Рейтинг WTA от 12 февраля:

1. Ига Швентек (Польша) – 9770 очков

2. Арина Соболенко (Белоруссия) – 8905

3. Кори Гауфф (США) – 7200

4 (+1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 6088

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5. Джессика Пегула (США) – 5705

6. Онс Жабер (Тунис) – 4183

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3766

8. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3736

9. Мария Саккари (Греция) – 3630

10. Каролина Мухова (Чехия) – 3520

...76 (-7). Юлия Путинцева (Казахстан) – 928

489 (-1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 108

745 (-2). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 44

798 (-1). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 38.

Ранее победой Елены Рыбакиной завершился турнир в Абу-Даби категории WTA-500.

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