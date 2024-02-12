Елена Рыбакина вернулась на четвертое место в мировом рейтинге
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Вторая раетка страны Юлия Путинцева потеряла семь позиций, расположившись на 76 строчке.
Топ-3 одиночного разряда не претерпел изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь), Кори Гауфф (США).
В рейтинге парного разряда сильнейшая "парница" Казахстана Анна Данилина опустилась с 44 места на 45.
Лидерами являются: Элизе Мертенс (Бельгия), Су Шувэй (Китайский Тайбэй), Сторм Хантер (Австралия).
Рейтинг WTA от 12 февраля:
1. Ига Швентек (Польша) – 9770 очков
2. Арина Соболенко (Белоруссия) – 8905
3. Кори Гауфф (США) – 7200
4 (+1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 6088
5. Джессика Пегула (США) – 5705
6. Онс Жабер (Тунис) – 4183
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3766
8. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3736
9. Мария Саккари (Греция) – 3630
10. Каролина Мухова (Чехия) – 3520
...76 (-7). Юлия Путинцева (Казахстан) – 928
489 (-1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 108
745 (-2). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 44
798 (-1). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 38.
Ранее победой Елены Рыбакиной завершился турнир в Абу-Даби категории WTA-500.