Казахстанские теннисистки стали финалистками престижного турнира в Египте
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Соня Жиенбаева, занимающая в юниорском мировом рейтинге 105 место, стала финалисткой в одиночном и парном разрядах. В одиночном решающем матче Соня в упорной борьбе уступила представительнице Польши Монике Станкевич (№27 ITF Juniors) – 4:6, 6:1, 4:6.
В матче за титул парного разряда в дуэте с еще одной казахстанкой Асылжан Арыстанбековой проиграла Дарье Егоровой (Россия) и Юлие Перепёхиной (Беларусь) со счетом 3:6, 1:6.
Соня и Асылжан остаются в Египте. На этой неделе они сыграют на турнире первой категории – J500.
Ранее стало известно, что юная Соня Жиенбаева, гражданка Германии, начнет представлять Казахстан на корте с 2024 года.