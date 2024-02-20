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Первой ракетке Казахстана прогнозируют успешный старт на престижном турнире в Дубае

Виктория Азаренко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан). WTA 1000 Дубай. 20 февраля, 17:00 (время Астаны) Фото: оlimpbet
Сегодня казахстанцы Елена Рыбакина и Александр Шевченко стартуют на новых турнирах. И обоим в соперники достались опытные игроки, с которыми нельзя ошибаться. Представляем аналитику на эти матчи от казахстанского букмекера №1.

Виктория Азаренко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан). WTA 1000 Дубай. 20 февраля, 17:00 (время Астаны)

В минувшие выходные сильнейшая теннисистка Казахстана не смогла установить личный рекорд и выиграть третий титул в сезоне. В финале турнира WTA 1000 в Дохе она проиграла Иге Свентек (6:7 (8:10), 2:6). 

После этого Елена Рыбакина, четвертая ракетка мира, которая, несомненно, может еще улучшить свой рейтинг, сразу отправилась на другой «тысячник» в Дубай. Казахстанка имела всего один день отдыха – накануне. И сегодня стартует на турнире в ОАЭ сразу со второго круга. 

Соперницей 24-летней Рыбакиной станет 32-летняя Виктория Азаренко, 27-я строчка рейтинга WTA, бывшая первая ракетка мира. Опытная представительница Беларуси ранее также выступала в Катаре, проиграв Свентек, правда, на стадии четвертьфинала (4:6, 0:6). До приезда в Дубай она успела отдохнуть четыре дня, а затем в первом круге обыграла менее рейтинговую Аранчу Рус из Нидерландов. 

Рыбакина и Азаренко дважды играли друг против друга – в 2022 и 2023 годах. Оба матча выиграла представительница Казахстана, не отдав белоруске ни одного сета. 

Даже толком не отдыхая между турнирами, Елена блестяще проводит сезон. Белоруска считается для казахстанки, которая моложе, выше в рейтинге и играет более стабильно, удобной соперницей. Когда Рыбакина в форме, мало кто может противостоять ее натиску. Можно ожидать, что и на быстрых кортах в Дубае Азаренко не станет для нее большой проблемой. Если Виктория и может подловить Елену, так это в начальных партиях, учитывая, что та в этом месяце практически не отдыхала.

Эксперты Olimpbet считают, что Рыбакина успешно начнет турнир и снова попытается завоевать свой третий титул в сезоне, что ранее в карьере ей не удавалось – П1 – 3.37, П2 – 1.32. Хороший коэффициент предлагается на то, что Азаренко впервые сможет забрать у казахстанки один сет – 3.85. 

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 Александр Шевченко (Казахстан) – Ришар Гаске (Франция). АТР 250 Доха. 20 февраля, 18:50 

Александр Шевченко (Казахстан) – Ришар Гаске (Франция). АТР 250 Доха. 20 февраля, 18:50

Фото: Olimpbet

Интересное противостояние ожидается в рамках 1/16-й мужского турнира в столице Катара. Александр Шевченко, новоявленный 23-летний казахстанец, сыграет против опытного 37-летнего француза Ришара Гаске. 45-е место в рейтинге АТР против 126-го. 

Но списывать со счетов Гаске пока рано. Несмотря на возраст, при хорошем настрое он может дать фору и более молодым игрокам, выдержав длинную дистанцию матча. Сильной стороной французского теннисиста всегда было умение подстраиваться под соперника, которое он еще не растерял, так же, как и неплохую подачу. До турнира в Дубае Ришар сыграл на «Челленджере» в Бахрейне, где в финале проиграл другому казахстанцу – Михаилу Кукушкину (6:7 (5:7), 4:6). 

Шевченко же на открытом харде в этом сезоне еще не играл. До приезда в ОАЭ он выступал в Нидерландах, где дошел до четвертьфинала и в упорной борьбе проиграл 13-й ракетке мира из Болгарии Григору Димитрову (6:7 (2:7), 6:3, 4:6). Казахстанцу пока не хватает стабильности, но он уже выносил и более опытных соперников, так как прекрасно играет и на подаче, и у сетки, и на задней линии.

Аналитики Olimpbet отдают в этом матче предпочтение Шевченко – П1 – 1.39,  П2 – 2.84.  Вероятнее всего, казахстанец выиграет в двух сетах – здесь предлагаемый коэффициент равен 2.06.

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