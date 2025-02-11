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Все о теннисе

Вторая ракетка Казахстана проиграл на старте турнира АТР в Делрей-Бич

Вторая ракетка Казахстана проиграл на старте турнира АТР в Делрей-Бич, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 07:18 Фото: instagram/shevchenkoo_17
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (88-я ракетка мира) не прошел во второй круг турнира категории АТР 250 в Делрей-Бич (США), сообщает Zakon.kz.

В первом раунде одиночного разряда вторая ракетка Казахстана уступил квалифаеру из США Майклу Ммо (328-я ракетка мира) со счетом 5:7, 6(5):7.

Встреча продлилась два часа. За это время Александр сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из девяти.

До этого в матче за выход в основную сетку Майкл Ммо победил казахстанца Дмитрия Попко (7:6, 6:0). Следующим соперником 27-летнего американца станет его соотечественник Алекс Микельсен (37-я ракетка мира).

Ранее мы писали, что казахстанский теннисист сильно удивил судей АТР в Делрей-Бич.

Аксинья Титова
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