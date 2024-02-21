Топовая теннисистка перенесла операцию на запястье

Чешская теннисистка Каролина Мухова (№10 WTA) рассказала, что перенесла операцию на запястье. 10 ракетка мира поделилась своими эмоциями в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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27-летняя теннисистка не выходила на корт с US Open-2023. Из-за травмы спортсменка была вынуждена сняться со своего первого Итогового турнира.

"После травмы, полученной на US Open, и длительного этапа реабилитации выяснилось, что необходимо медицинское вмешательство. И вот я здесь, уставшая и грустная – но я знаю, что теперь все будет хорошо. Операция прошла успешно, и я сделаю все возможное, чтобы поскорее вновь выйти на корт", – написала в социальных сетях Мухова.

Финалистка "Ролан Гаррос-2023" пропустила старт сезона 2024 года из-за травмы запястья.

Ранее первая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала о сложностях игры против Елены Рыбакиной.