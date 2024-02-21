Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Топовая теннисистка перенесла операцию на запястье

Каролина Мухова рассказала, что перенесла операцию на запястье. Фото: WTA
Чешская теннисистка Каролина Мухова (№10 WTA) рассказала, что перенесла операцию на запястье. 10 ракетка мира поделилась своими эмоциями в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

27-летняя теннисистка не выходила на корт с US Open-2023. Из-за травмы спортсменка была вынуждена сняться со своего первого Итогового турнира.

"После травмы, полученной на US Open, и длительного этапа реабилитации выяснилось, что необходимо медицинское вмешательство. И вот я здесь, уставшая и грустная – но я знаю, что теперь все будет хорошо. Операция прошла успешно, и я сделаю все возможное, чтобы поскорее вновь выйти на корт", – написала в социальных сетях Мухова.

Финалистка "Ролан Гаррос-2023" пропустила старт сезона 2024 года из-за травмы запястья.

Ранее первая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала о сложностях игры против Елены Рыбакиной.

Читайте также

Александр Шевченко проиграл на старте турнира АТР-250 в Дохе

"Мастерс в ОАЭ": Елена Рыбакина прошла Викторию Азаренко на отказе

Первая сенсация на "Мастерсе" в Дубае: Арина Соболенко проиграла Донне Векич

Пахита Амири
Чехия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лига чемпионов
"Боруссия" не смогла обыграть "ПСВ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Арина Соболенко проиграла Донне Векич
Первая сенсация на "Мастерсе" в Дубае: Арина Соболенко проиграла Донне Векич
Хоккей Победа Вашингтона
Дубль и пас Овечкина принесли победу "Вашингтону" в NHL
Лина чемпионов
"Интер" –"Атлетико": Арнаутович привел к победе свою команду
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: