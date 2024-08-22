Все о теннисе
Чемпионка Уимблдона-2023 перенесла операцию на плече
Фото: WTA
21-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова перенесла операцию на левом плече. Об этом спортсменка рассказала своим подписчикам в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!
Маркета Вондроушова не играла с Уимблдона-2024, где проиграла в первом же круге. Ранее стало известно о ее снятии с Открытого чемпионата США. Маркета Вондроушова играет левой рукой.
"Привет, ребята. На протяжении нескольких месяцев я страдала от боли в плече. Не было никакого иного выбора, как пойти на операцию. Все прошло хорошо, вскоре я начну процесс реабилитации. Увидимся скоро на корте, буду счастливая и здоровая", – написала Вондроушова.
Фото: arketavondrousova/instagram
В 2023 году Маркета Вондроушов вышла в четвертьфинал
турнира в Нью-Йорке US Open, она потеряет 430 очков и значительно опустится в рейтинге
WTA.
Ранее Арина Соболенко высказалась о конкуренции в женском теннисе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript