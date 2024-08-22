Чемпионка Уимблдона-2023 перенесла операцию на плече

21-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова перенесла операцию на левом плече. Об этом спортсменка рассказала своим подписчикам в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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Маркета Вондроушова не играла с Уимблдона-2024, где проиграла в первом же круге. Ранее стало известно о ее снятии с Открытого чемпионата США. Маркета Вондроушова играет левой рукой.

"Привет, ребята. На протяжении нескольких месяцев я страдала от боли в плече. Не было никакого иного выбора, как пойти на операцию. Все прошло хорошо, вскоре я начну процесс реабилитации. Увидимся скоро на корте, буду счастливая и здоровая", – написала Вондроушова.

Фото: arketavondrousova/instagram

В 2023 году Маркета Вондроушов вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке US Open, она потеряет 430 очков и значительно опустится в рейтинге WTA.



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