Казахстанский теннисист продлил победную серию на американских турнирах

В Нейплс (штат Флорида, США) стартовал турнир серии ITF М25 (грунт). В соревновании принимает участие казахстанский теннисист Дмитрий Попко, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое - на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

В первом круге одиночного разряда Дмитрий Попко обыграл Джейкоба Брумма со счетом 6:3, 7:5.

Таким образом, Дмитрий Попко продлил победную серию на американских кортах до 11 матчей. Ранее он выиграл два турнира серии ITF в США.

В следующем круге Попко сыграет с еще одним американцем Треем Хильдебрандом.