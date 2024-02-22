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Казахстанский теннисист продлил победную серию на американских турнирах

Дмитрий Попко обыграл Джейкоба Брумма Фото: KTF
В Нейплс (штат Флорида, США) стартовал турнир серии ITF М25 (грунт). В соревновании принимает участие казахстанский теннисист Дмитрий Попко, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге одиночного разряда Дмитрий Попко обыграл Джейкоба Брумма со счетом 6:3, 7:5.

Таким образом, Дмитрий Попко продлил победную серию на американских кортах до 11 матчей. Ранее он выиграл два турнира серии ITF в США.

В следующем круге Попко сыграет с еще одним американцем Треем Хильдебрандом.

Пахита Амири
Казахстан США
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