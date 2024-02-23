Дмитрий Попко продолжает победное шествие на американских турнирах

В Нейплс (штат Флорида, США) проходит турнир серии ITF М25 (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Наш спортсмен обыграл американца Трея Хильдебранда со счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, Дмитрий Попко продлил свою победную серию на американских турнирах до 12 матчей. Ранее он выиграл два турнира серии ITF в США.

В 1/4 финала казахстанец сыграет с Габи Адрианом Бойтаном из Румынии.

Ранее Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром сотворили сенсацию на турнире АТР-250 в Мексике.