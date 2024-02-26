Первая и вторая ракетки Казахстана опустились в мировом рейтинге. Дмитрий Попко взлетел на 16 строчек

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Стали известны обновленные места представителей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял две позиции и теперь занимает 23 место. Александр Шевченко также опустился на две строчки и стал 47.

Значительно улучшил свое положение в табели о рангах Дмитрий Попко. Триумфатор трех подряд турниров серии ITF поднялся аж на 16 пунктов, расположившись на 309 месте.

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В топ-10 одиночного разряда изменений не произошло, а вот в парном сменился лидер. На первое место вышел австралиец Мэттью Эбден, сместивший на вторую строчку Рохана Бопанну из Индии, третьим идет американец Остин Крайчек.

Сильнейший "парник" Казахстана Александр Недовесов, благодаря выходу в финал турнира АТР-250 в Мексике, улучшил положение на две позиции, переместившись с 49 на 47.

Рейтинг АТР от 26 февраля (одиночный разряд)

1. Новак Джокович (Сербия) – 9855 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8805.

3. Янник Синнер (Италия) – 8270.

4. Даниил Медведев (Россия) – 8015.

5. Андрей Рублёв (Россия) – 5110.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

6. Александр Зверев (Германия) – 5085.

7. Хольгер Руне (Дания) – 3700.

8. Хуберт Хуркач (Польша) – 3395.

9. Алекс де Минор (Австралия) – 3210.

10. Тейлор Фритц (США) – 3150…

23 (-2). Александр Бублик (Казахстан) – 1699.

47 (-2). Александр Шевченко (Казахстан) – 1000.

165 (-2). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 385.

179. Денис Евсеев (Казахстан) – 341.

190 (+2). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 316.

272 (+5) Тимофей Скатов (Казахстан) – 205.

309 (+16) Дмитрий Попко (Казахстан) – 177.

Ранее Дмитрий Попко стал победителем турнира серии ITF M25 в США.