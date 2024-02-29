Анна Данилина успешно стартовала в парном разряде турнира в США

В Остине (США) стартовал турнир категории WTA-250. В соревновании принимает участие казахстанская теннисистка Анна Данилина. Сильнейшая "парница" страны в дуэте с титулованной китаянкой Шуай Чжан провели матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

На этом турнире казахстанско-китайский тандем получил второй номер посева. В стартовой игре Анна Данилина вместе с двукратной чемпионкой турниров "Большого шлема" одержали победу над парой Луция Бронзетти (Италия)/Сиюй Ван (Китай) со счетом 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила всего 50 минут. За это время Данилина и Чжан записали на свой счет один эйс, одну двойную ошибку и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Во втором раунде (1/4 финала) Анна и Шуай сыграют с двумя Оливиями Гадеки из Австралии и Николлс из Великобритании.

Ранее другая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева успешно стартовала на турнире серии ITF в Индии.