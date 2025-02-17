Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Дубае

В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000. Сильнейшая парница страны Анна Данилина провела матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) обыграли российский тандем Анастасия Потапова / Яна Сизикова со счетом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Анна и Ирина один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести.

Во втором раунде Данилина и Хромачёва сыграют с Бетани Маттек-Сандс (США) и Луизой Стефани (Бразилия).

Ранее еще одна казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с Линдой Носковой (Чехия) вышла во второй круг парного разряда турнира в Дубае.