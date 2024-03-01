Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира на кортах Тенерифе

Опытный казахстанский теннисист Михаил Кукушкин продолжает успешное выступление на хардовом турнире в испанском городе Тенерифе. Накануне 36-летний спортсмен вышел в четвертьфинал одиночных соревнований с призовым фондом почти 75 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге состязаний старожил казахстанской сборной был сильнее болгарина Димитара Кузманова – 6:4, 7:5. И теперь 1 марта Кукушкин поборется за выход в полуфинал испанского Челленджера. В третьем круге его ждет 19-летний местный теннисист Даниель Мерида, 401-я ракетка АТР.

Фото: ktf.kz

Примеру Кукушкина последовали еще два казахстанца, также оформившие путевки в четвертьфиналы на разных турнирах. Дмитрий Попко (3-й сеяный) во втором круге ITF M25 в аргентинском Тукумане обыграл Педро Ямачкина (Перу) – 6:1, 6:1. Стоит отметить, что это уже 17-я подряд победа нашего теннисиста на уровне ITF.

Жибек Куламбаева на турнире серии ITF W35 в Гургаоне (Индия) пробилась в 1/4 финала одиночного разряда и в полуфинал парных игр.

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Фото: ktf.kz

К сожалению, не смогли пройти в полуфинал парного разряда мексиканского турнира ATP 250 Александр Недовесов и Пабло Эскобар. Казахстано-эквадорский дуэт проиграл 4-м сеяным из Франции Думбия/Ребул – 4:6, 1:6.

Фото: ktf.kz

Тем временем 1 марта болельщиков отечественного тенниса ждет очень интересный поединок на кортах Дубая, где в эти дни проходят крупные соревнования из серии АТP 500 с призовым фондом более 3 млн долларов.

До стадии полуфинала добрался лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, которому будет оппонировать россиянин Андрей Рублев, пятый номер мирового рейтинга. Приблизительное начало матча – 19:00 по времени Астаны.

У многих в памяти историческая победа Бублика над Рублевым 25 июня 2023 года, когда наш спортсмен обыграл соперника в финале АТP 500 в немецком Галле.