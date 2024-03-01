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Бублик vs Рублев – кто выйдет в финал
Фото: Olimbet
Сегодня на АТР 500 в Дубае определятся финалисты. И в обоих матчах 1/2 предстоят интересные битвы. Подробнее – в раскладах самого популярного букмекера страны.
Александр Бублик (Казахстан) – Андрей Рублев (Россия). 1 марта, 18:00 (время Астаны)
26-летний казахстанец уже третий раз в сезоне сыграет в полуфинале "Мастерса". На этот раз Бублику, занимающему 23 место в рейтинге АТР, предстоит сыграть со своим ровесником – пятой ракеткой мира из России Андреем Рублевым.
Оба теннисиста вышли в 1/2 на отказе соперников. Бублик вел в четвертьфинале со счетом 6:4, 4:1, когда борьбу против него решил прекратить чех Иржи Лехечка. А Рублев выигрывал 6:4, 4:3, когда точку во встрече поставил игравший против него американец Себастьян Корда.
Также оба теннисиста успели уже обзавестись в этом сезоне трофеями: казахстанец месяц назад был сильнейшим во французском Монпелье, а россиянин – в январе в Гонконге. Титулы они добыли на закрытом харде, а в Дубае играют на открытом. Обычно для Бублика данный факт является минусом, так как на индор турнирах ему удается лучше проявлять свое мастерство. Но в ОАЭ достаточно быстрые корты, поэтому ему удается приблизиться к своим максимальным показателям.
Казахстанец, несмотря на присущую ему нестабильность, мощно проводит сезон и ожидаемо уже на следующей неделе дебютирует на 20-м месте в АТР. А вот Рублев застрял на пятой строчке и никак не может подняться на четвертую, в Дубае он защищает прошлогодний финал.
Теннисисты хорошо знакомы с игрой друг друга, они пересекались на корте шесть раз. И уже в пятый раз сыграют на харде, но в последний раз на твердом покрытии они выходили друг против друга четыре года назад. В прошлом сезоне они дважды встречались на траве и обменялись победами.
По этим играм можно сказать, что Бублик является для Рублева неудобным оппонентом – первую встречу он выиграл, а вторую уступил лишь в пяти сетах. Россиянину не всегда удается справиться с подачей казахстанца, если тот входит в кураж.
Эксперты Olimpbet считают Рублева фаворитом данной встречи – П1 – 3.63, П2 – 1.28. Но по факту между классом теннисистов нет большой разницы. А на проход Бублика в финал в трех сетах предлагается хороший коэффициент – 7.
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Фото: Olimbet
Даниил Медведев (Россия) – Уго Умбер (Франция). 1 марта, 20:00
Четвертая ракетка мира 28-летний Даниил Медведев в Дубае также защищает прошлогодний финал, в котором он вышел победителем над Рублевым. Для россиянина это всего лишь второй турнир в сезоне.
Ранее он дошел до финала хардового "Большого шлема" Australian Open, где в пяти сетах не смог обыграть третью ракетку мира из Италии Янника Синнера. С тех пор теннисист не выходил на корт целый месяц, набрался сил и в Дубае смотрится очень неплохо. На старте турнира Медведев выбил казахстанца Александра Шевченко (6:3, 7:5), а в последнем матче на лайте разделался с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиным (6:2, 6:3).
У 25-летнего Умбера, 18-й ракетки мира, путь к полуфиналу был сложнее. Практически в каждом матче ему приходилось прилагать усилия, а в четвертьфинале он едва не вылетел благодаря поляку Хуберту Гуркачу (3:6, 7:6 (10:8), 6:3).
В октябре прошлого года Медведев обыграл Умбера на харде. Учитывая физическое состояние, настрой и мотивацию, он должен расправиться с ним и в этот раз.
Аналитики Olimpbet уверены, что в финал выйдет представитель России – П1 – 1.34, П2 – 3.23. Наиболее вероятно, что Медведев оформит победу в двух сетах – 1.98.
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