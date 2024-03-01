Бублик vs Рублев – кто выйдет в финал

Александр Бублик (Казахстан) – Андрей Рублев (Россия). 1 марта, 18:00 (время Астаны)





26-летний казахстанец уже третий раз в сезоне сыграет в полуфинале "Мастерса". На этот раз Бублику, занимающему 23 место в рейтинге АТР, предстоит сыграть со своим ровесником – пятой ракеткой мира из России Андреем Рублевым.





Оба теннисиста вышли в 1/2 на отказе соперников. Бублик вел в четвертьфинале со счетом 6:4, 4:1, когда борьбу против него решил прекратить чех Иржи Лехечка. А Рублев выигрывал 6:4, 4:3, когда точку во встрече поставил игравший против него американец Себастьян Корда.





Также оба теннисиста успели уже обзавестись в этом сезоне трофеями: казахстанец месяц назад был сильнейшим во французском Монпелье, а россиянин – в январе в Гонконге. Титулы они добыли на закрытом харде, а в Дубае играют на открытом. Обычно для Бублика данный факт является минусом, так как на индор турнирах ему удается лучше проявлять свое мастерство. Но в ОАЭ достаточно быстрые корты, поэтому ему удается приблизиться к своим максимальным показателям.





Казахстанец, несмотря на присущую ему нестабильность, мощно проводит сезон и ожидаемо уже на следующей неделе дебютирует на 20-м месте в АТР. А вот Рублев застрял на пятой строчке и никак не может подняться на четвертую, в Дубае он защищает прошлогодний финал.





Теннисисты хорошо знакомы с игрой друг друга, они пересекались на корте шесть раз. И уже в пятый раз сыграют на харде, но в последний раз на твердом покрытии они выходили друг против друга четыре года назад. В прошлом сезоне они дважды встречались на траве и обменялись победами.





По этим играм можно сказать, что Бублик является для Рублева неудобным оппонентом – первую встречу он выиграл, а вторую уступил лишь в пяти сетах. Россиянину не всегда удается справиться с подачей казахстанца, если тот входит в кураж.





Эксперты Olimpbet считают Рублева фаворитом данной встречи – П1 – 3.63, П2 – 1.28 . Но по факту между классом теннисистов нет большой разницы. А на проход Бублика в финал в трех сетах предлагается хороший коэффициент – 7.





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