Топовая теннисистка отказалась от свидания с Джастином Бибером

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар рассказала, как отказалась от свидания с канадским музыкантом Джастином Бибером, сообщает Zakon.kz.

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В 2015 году после благотворительного матча знаменитый певец предложил канадской теннисистке провести время вместе.

"Мы играли в благотворительном теннисном матче, и он предложил провести время вместе позже. Но у меня был парень, поэтому я отказалась. И я думаю, что заслуживаю награду "Девушка века" за это", – приводит слова Бушар CBS News.

Фото: Х/geniebouchard

30-летняя Бушар – финалистка Уимблдона 2014 года, полуфиналистка двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (Australian Open-2014, "Ролан Гаррос-2014"). Также на счету спортсменки победа на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Канады в 2023 году и победа в двух турнирах WTA (один – в одиночном разряде).

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