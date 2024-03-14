Сборная Казахстана по теннису на колясках впервые сыграет в отборе к Чемпионату мира

14 марта в Паттайе (Таиланд) стартовал квалификационный этап азиатской зоны командного Чемпионата мира по теннису на колясках – BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP, сообщает Zakon.kz.

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В отборе впервые в истории принимают участие мужская и женская сборные Казахстана. В 2022 году Федерация тенниса Казахстана взяла курс на популяризацию и развитие тенниса на колясках и адаптивного тенниса в РК. За короткое время удалось сформировать национальную сборную, которая теперь представляет нашу страну.

Честь Казахстана на отборочном этапе Чемпионата мира защищают:

мужчины – Неязов Дастан (Актобе), Алиякпаров Динмухамед (Астана), Нурлыбек Кайнар (Астана);

женщины – Жетписова Айшуак (Караганда), Бутимбаева Айжан (Караганда), Бердешева Айгуль (Актобе).

Вчера, 13 марта, прошла жеребьевка. Наша мужская сборная попала в группу "С", где сыграет с командами Малайзии и Ирака, а казахстанской женской команде в одной единственной группе предстоит сразиться со сборными Южной Кореи, Таиланда и Индии.

Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина успешно стартовала на турнире в США.

