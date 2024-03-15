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Армия пчел помешала матчу Алькараса и Зверева на "Мастерсе" в США

Теннис АТП Нашествие пчел Фото: Instagram/atptour
Матч стадии 1/4 финала на турнире в Индиан-Уэллсе между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом был приостановлен из-за внезапного нашествия пчел на теннисную арену, сообщает Zakon.kz.

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Поединок за выход в полуфинал американского "Мастерса" был остановлен при счете 1:1 в первом сете.

Испанский теннисист Алькарас из-за незваных гостей сразу убежал в подтрибунное помещение, но все же получил укус от насекомых.

"Карлоса ужалили в лоб. Он был полностью окружен пчелами".Альберт Молина, менеджер Карлоса Алькараса
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В третьем гейме первого сета на корт прилетела армия насекомых, которая кружила вокруг игроков и судьи на вышке Мохамеда Лайани. Арбитр на некоторое время приостановил игру.

После возобновления матча победу одержал второй номер мирового рейтинга Алькарас (6:3, 6:1), который прошел в полуфинал, где сыграет с итальянцем Янником Синнером. Другую путевку в финал разыграют россиянин Даниил Медведев и хозяин кортов Томми Пол.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет 8,9 млн долларов.

Тем временем первая ракетка мира, серб Новак Джокович, снялся с "Мастерса" в Майами. По сведениям некоторых СМИ, 21 марта лучший теннисист планеты прибудет в Москву на товарищеский футбольный между Россией и Сербией.

Между тем в Чарльстоне (США) проходит турнир категории WTA-125 с участием казахстанки Анны Данилиной. 15 марта они в паре с китайской спортсменкой Шуай Чжан одержали победу над американским дуэтом Мария Матеас/Далайна Хьюитт со счетом 1:6, 6:3, 10:7.

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