Фриц и Шелтон обыграли Алькараса и Зверева в парном матче на Кубке Лэйвера
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу теннисистов из США. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.
Фриц и Шелтон выполнили восемь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету Алькараса и Зверева три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
All tied up 🔥— ATP Tour (@atptour) September 20, 2024
🔴 Team World: 2
🔵 Team Europe: 2@Taylor_Fritz97/@BenShelton tie things up after a 7-6(5) 6-4 win over Alcaraz/Zverev.@LaverCup | #LaverCup pic.twitter.com/XgtoSsulPo
По итогам первого игрового дня и четырёх сыгранных матчей в противостоянии сборной Европы и мира равенство – 2-2.
20 сентября 2024 года стали известны итоги битвы двух топовых казахстанских теннисистов на турнире в китайском Ханчжоу. Михаил Кукушкин (112 АТР) обыграл вторую ракетку страны Александра Шевченко (58 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:5).