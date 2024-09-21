Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Фриц и Шелтон обыграли Алькараса и Зверева в парном матче на Кубке Лэйвера

теннис, Фриц, Шелтон, Фото: х/atptour
Представители команды мира американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон одержали победу над дуэтом из команды Европы испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым в парном матче на Кубке Лэйвера – 2024, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу теннисистов из США. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.

Фриц и Шелтон выполнили восемь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету Алькараса и Зверева три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

По итогам первого игрового дня и четырёх сыгранных матчей в противостоянии сборной Европы и мира равенство – 2-2.

20 сентября 2024 года стали известны итоги битвы двух топовых казахстанских теннисистов на турнире в китайском Ханчжоу. Михаил Кукушкин (112 АТР) обыграл вторую ракетку страны Александра Шевченко (58 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Читайте также

Чем закончилась битва двух топовых казахстанских теннисистов на турнире в китайском Ханчжоу

Топовые теннисисты сыграют на турнире ATP 250 в Алматы

Шевченко и Кукушкин сыграют друг против друга на турнире АТР 250

Андрей Дюсупов
2024 год Теннис Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Федерация кокпара Казахстана отреагировала на вызов Кыргызстана
Федерация кокпара Казахстана отреагировала на вызов Кыргызстана
Шахматы
Алуа Нурман принесла победу команде Казахстана в 9 туре шахматной Олимпиады
Казахстан
Софья Самоделкина вошла в топ-5 на Гран-при среди юниоров в Турции
Легенда ММА из Кыргызстана сделала заявление о чемпионе UFC
Легенда ММА из Кыргызстана сделала заявление о сенсационной чемпионке UFC
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: