Фриц и Шелтон обыграли Алькараса и Зверева в парном матче на Кубке Лэйвера

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу теннисистов из США. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.

Фриц и Шелтон выполнили восемь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету Алькараса и Зверева три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

