Фриц и Шелтон обыграли Алькараса и Зверева в парном матче на Кубке Лэйвера

Представители команды мира американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон одержали победу над дуэтом из команды Европы испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым в парном матче на Кубке Лэйвера – 2024, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу теннисистов из США. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.

Фриц и Шелтон выполнили восемь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету Алькараса и Зверева три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

По итогам первого игрового дня и четырёх сыгранных матчей в противостоянии сборной Европы и мира равенство – 2-2.

20 сентября 2024 года стали известны итоги битвы двух топовых казахстанских теннисистов на турнире в китайском Ханчжоу. Михаил Кукушкин (112 АТР) обыграл вторую ракетку страны Александра Шевченко (58 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:5).