Встретятся ли девушки-вундеркинды в финале Индиан-Уэллса?

В полуфиналах американского "тысячника" сыграют 22-летняя Ига Швёнтек нтек и 20-летняя Кори Гауфф. Шансы на их встречу в главной битве турнира – в аналитике Olimpbet.

Ига Швёнтек (Польша) – Марта Костюк (Украина). 16 марта, 04:00 (время Астаны)

Представительница Польши всерьез намерена завоевать второй трофей в сезоне. После неожиданного вылета в полуфинале Australian Open Швёнтек выиграла 12 матчей из 13-ти, уступив только в 1/2 в Дубае. Она стала чемпионкой в Катаре, обыграв в финале Елену Рыбакину (7:6 (10:8), 6:2), и сейчас идет на серии из четырех побед.

В 1/4 Швёнтек выиграла у Каролин Возняцки первый сет 6:4 и вела во втором 1:0, когда представительница Дании отказалась от продолжения борьбы. В итоге в четырех матчах в Индиан-Уэллсе Ига не отдала соперницам ни одного гейма.

Такой ход вполне привычен для первой ракетки мира, а вот аналогичный результат на американских кортах у представительницы Украины скорее удивляет. Костюк на год младше оппонентки, ей всего 21. В рейтинге WTA она занимает 32 место. На предыдущем хардовом турнире в Сан-Диего она дошла до финала, но уровень тех соревнований был ниже.

А вот на "тысячнике" Костюк добралась до полуфинала впервые в карьере. В четырех проведенных встречах она также не позволила оппоненткам забрать ни одну партию. Но тут сыграло и везение, потому что стадию второго круга она прошла автоматом из-за неявки седьмой ракетки мира Маркеты Вондрусовой. За выход в полуфинал Костюк легко обыграла россиянку Анастасию Потапову (6:0, 7:5).

Еще интересный факт – Швёнтек и Костюк уже встречались на корте. Три года назад представительница Польши выбила соперницу с "Ролан Гаррос". Но вот против действующей первой ракетки мира украинка будет играть впервые.

Как отметила представительница Польши перед полуфиналом, стиль игры Костюк не отличается чем-то особенным от других, поэтому она может как-то специально на этот матч и не настраиваться. И с этим нельзя не согласиться. Вероятно, что хорошая форма украинки позволит ей зацепить несколько геймов, но едва ли она сможет противопоставить что-то серьезное мощным подачам и агрессивному стилю Свентек.

Эксперты Olimpbet считают, что первая ракетка мира выйдет в финал – П1 – 1.08, П2 – 7.75. Наиболее вероятным является счет 2:0 в пользу Швёнтек – 1.36.

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Фото: Olimpbet

Кори Гауфф (США) – Мария Саккари (Греция). 16 марта, 06:00

За 20-летнюю Гауфф в Индиан-Уэллсе болеет вся публика. Конечно же, болельщикам хочется, чтобы их местная теннисистка, которая гремит в Туре с 14 лет, выиграла еще один трофей.

Кори является третьей ракеткой мира и в начале года уже выиграла хардовый турнир в Новой Зеландии. На домашнем турнире она идет практически без помарок. Лишь в первой игре провозилась с Кларой Бюрель три сета (2:6, 6:3, 7:6 (7:4), но после этого одержала три уверенные двухсетовые победы, в четвертьфинале выбив Юэ Юань (6:4, 6:3).

Саккари, девятая ракетка мира, на стадии полуфинала в Индиан-Уэллсе самая возрастная – ей 28. Этот турнир – первый в сезоне, где ей удалось выиграть больше двух матчей подряд. И то путь по турнирной сетке дался не так легко, как остальным трем полуфиналисткам.

Из четырех матчей Мария смогла выиграть в два сета только один, а все остальные завершилась в трех партиях. Две ее последние встречи получились затяжными, что не могло не сказаться на усталости. В четвертьфинале ей пришлось "тушить пожар", проиграв первый сет местной теннисистке Эмме Наварро (5:7, 6:2, 6:4).

Да, Саккари – опытный игрок с хорошей подачей, она может прекрасно играть на задней линии. Но, учитывая общую картину, ей будет очень непросто в поединке с агрессивной Гауфф, которая может отправлять абсолютно не берущиеся мячи.

Аналитики Olimpbet уверены, что второй финалисткой турнира станет представительница США – П1 – 1.33, П2 – 3.35. Тотал меньше 21.5 геймов предлагается за 1.85.

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