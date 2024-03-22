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Сборная Казахстана не смогла выйти в полуфинал квалификации чемпионата мира до 14 лет

Сборная Казахстана не смогла выйти в полуфинал квалификации чемпионата мира до 14 лет Фото: ktf.kz
В Кучинге (Малайзия) сборная Казахстана по теннису остановилась в шаге от попадания на World Junior Tennis Competition 14&under, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале казахстанки уступили одной из сильнейших команд Азии, третьей сеяной отбора Австралии, со счетом 1:2.

В первой игре Екатерина Кирюшенко уверенно разобралась с Весной Маринков – 6:3, 6:2.

Во втором матче Найля Баймахан проиграла Отт Дженифер – 6:7 (5:7), 2:6.

В заключительной парной встрече Баймахан/Кирюшенко в драматичном матче уступили Чен Лю/Маринка – 5:7, 5:7.

В этом поединке в первом сете казахстанки вели 6:5 и подавали, но не смогли воспользоваться преимуществом, а во второй партии уступали 1:4, смогли догнать соперниц, но, к сожалению, не смогли их "дожать".

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