Казахстанские юниоры уступили на старте квалификации чемпионата мира до 14 лет

В Кучинге (Малайзия) началась групповая стадия отборочного турнира зоны Азия/Океания – World Junior Tennis Competition 14 & under (мальчики). По итогам жеребьевки юношеская сборная Казахстана попала в группу В вместе с командами Австралии, Пакистана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

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25 марта казахстанцы уступили команде Пакистана со счетом 1:2. В первой игре Роберт Каминский разгромил Джавада Омара – 6:2, 6:0, затем Родион Трайгель проиграл Талхе Абубакару – 4:6, 4:6, а в решающей парной встрече казахстанцы Каминский и Трайгель уступили пакистанскому дуэту Абубакар/Омар со счетом 7:5, 3:6, 8:10.

Состав сборной Казахстана до 14 лет (мальчики):

Роберт Каминский;

Родион Трайгель;

Ансар Ниеткалиев;

капитан команды Сагадат Аяп.

В квалификации командного чемпионата мира до 14 лет выступают 16 сборных, которые поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут по две дружины из каждого квартета. В этом году от Азии/Океании у юношей будут разыграны три путевки на финальный этап юниорского командного чемпионата мира, который пройдет летом в Чехии.

Ранее сборная Казахстана среди девочек до 14 лет не смогла выйти в полуфинал квалификации чемпионата мира.

