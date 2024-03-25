Казахстанские юниоры уступили на старте квалификации чемпионата мира до 14 лет
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25 марта казахстанцы уступили команде Пакистана со счетом 1:2. В первой игре Роберт Каминский разгромил Джавада Омара – 6:2, 6:0, затем Родион Трайгель проиграл Талхе Абубакару – 4:6, 4:6, а в решающей парной встрече казахстанцы Каминский и Трайгель уступили пакистанскому дуэту Абубакар/Омар со счетом 7:5, 3:6, 8:10.
Состав сборной Казахстана до 14 лет (мальчики):
Роберт Каминский;
Родион Трайгель;
Ансар Ниеткалиев;
капитан команды Сагадат Аяп.
В квалификации командного чемпионата мира до 14 лет выступают 16 сборных, которые поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут по две дружины из каждого квартета. В этом году от Азии/Океании у юношей будут разыграны три путевки на финальный этап юниорского командного чемпионата мира, который пройдет летом в Чехии.
Ранее сборная Казахстана среди девочек до 14 лет не смогла выйти в полуфинал квалификации чемпионата мира.