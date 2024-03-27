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Елена Рыбакина: Это была тяжелая битва

Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над девятой ракеткой мира Марией Саккари Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над девятой ракеткой мира Марией Саккари из Греции в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Майами, сообщает Zakon.kz.

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Четвертая ракетка мира Рыбакина выиграла у Марии Саккари со счетом 7:5, 6:7(4), 6:4. В очном противостоянии Елена впереди – 3:1.

"У меня нет слов, потому что я очень устала. Очень рада победе. Это была тяжелая битва. Когда мы играли раньше все было точно так же. Я счастлива, что удалось победить. Мне немного повезло с новыми мячами, было легче подавать. Теперь нужно восстановиться".Елена Рыбакина

В полуфинале Рыбакина сыграет с 32-й ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси. Счет личных встреч 3:0 в пользу казахстанской теннисистки. Матч состоится 28 марта.

В прошлом году Елена дошла до финала на Открытом чемпионате Майами, где проиграла Петре Квитовой (Чехия) со счетом 6:7, 2:6.

Ранее был представлен видеообзор матча Елена Рыбакина – Мария Саккари. 

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