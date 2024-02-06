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Елена Рыбакина: Это будет очень тяжелая битва

Елена Рыбакина поделилась настроем на турнир WTA-500 в Абу-Даби Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась настроем на турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Состязания проходят с 5 по 11 февраля, сообщает Zakon.kz.

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Сильнейшая теннисистка Казахстана получила первый номер при посеве и начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей станет победительница матча Наоми Осака (Япония) – Даниэль Коллинз (США).

"Мне по-настоящему нравится в ОАЭ и я люблю здесь играть. Я проводила здесь много времени во время предсезонки, мы приезжаем сюда уже четвертый год подряд. Даже сейчас, после Мельбурна я отправилась в Дубай, и я часто бываю в Абу-Даби. Я с удовольствием провожу здесь время – мне нравятся люди, еда, погода. Наоми Осака – великолепная теннисистка. Она недавно вернулась в тур и пока еще не набрала свою лучшую форму, но несмотря на это, она очень опасный и опытный игрок. Матч с ней определенно не будет легким, это будет очень тяжелая битва. Посмотрим, надеюсь, она сложится в мою пользу", – сказала Рыбакина в интервью The National.

На первом крупном турнире на Аравийском полуострове выступят три теннисистки из топ-10. Елена Рыбакина (№5), Онс Жабер (№6) и Мария Саккари (№9) будут претендовать на трофей. В прошлом году чемпионкой состязаний стала Белинда Бенчич. На данный момент швейцарская теннисистка находится в декретном отпуске. 

За пределами топ-10 можно выделить Эмму Радукану (Великобритания), которая в первом раунде обыграла Мари Бузкову (6:4, 6:1), а во втором сыграет с Онс Жабер. На итоговую победу нацелена и Наоми Осака, получившая wild card. Японка также будет представлена в парном разряде вместе с Жабер. Но главной фавориткой является Елена Рыбакина, которая в блестящем стиле в начале января выиграла турнир WTA-500 в Брисбене.

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге квалификации турнира в Абу-Даби.

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