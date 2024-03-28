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Первой ракетке Казахстана предрекают финал "Мастерса" в Майами

ставки на спорт Фото: Olimpbet
Битвы Рыбакиной и Алькараса на престижном "тысячнике". Коэффициенты Olimpbet.

Рыбакина Елена (Казахстан) – Виктория Азаренко (Беларусь). 29 марта, 00:00 (время Астаны)

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина всего в шаге от повторения прошлогоднего результата в Майами. Сейчас она защищает очки за тот финал, и для этого нужно пройти представительницу Беларуси, разрыв с которой составляет 28 позиций.

Форма казахстанки на этом "Мастерсе" вызывала вопросы вплоть до четвертьфинального матча. Елена все игры прошла только за три сета, признавшись, что ее все еще беспокоят проблемы со здоровьем, из-за которых она ранее не стала защищать титул в Индиан-Уэллсе.

Матч за выход в полуфинал она провела против гречанки Марии Саккари. Да, Елена снова затянула до тех сетов (7:5, 6:7 (4:7), 6:4), но в решающей партии показала, что выдерживает и затяжной темп, и готова бороться за важные очки.

Азаренко сегодня в Мировом туре имеет статус крепкого ветерана. Она хоть и побеждала на Miami Open трижды в карьере, но уже несколько лет не завоевывает трофеи и даже не доходит до финалов.

С Рыбакиной Виктория встречалась несколько раз, но ни разу не смогла ее обыграть. Последняя очная игра теннисисток состоялась в феврале в Дубае. Тогда Азаренко выиграла первый сет 6:2, затем уступила во втором 4:6 и снялась.

В четвертьфинале в Майами Виктория обыграла другую казахстанку – Юлию Путинцеву. Но та занимает в рейтинге WTA лишь 68-е место и то смогла доставить оппонентке проблемы и забрать один сет (7:6 (7:4), 1:6, 6:3).

Азаренко в этом сезоне сыграла меньше матчей, чем Рыбакина, и процент очков, набранных на своей подаче, у нее гораздо ниже.

Эксперты Olimpbet считают сильнейшую теннисистку Казахстана однозначным фаворитом этого полуфинала – П1 – 1.33, П2 – 3.35. Наиболее вероятно, что Рыбакина за счет своего класса обыграет Азаренко в двух сетах – 1.82.

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Фото: Olimpbet

Карлос Алькарас (Испания) – Григор Димитров (Болгария). 29 марта, 04:00

В мужском розыгрыше на очередную сенсацию наверняка рассчитывает Григор Димитров. Сейчас 32-летний болгарин занимает 12-е место в рейтинге АТР. А в Майами он играл и ранее, но до четвертьфинала дошел впервые.

Тут ему в соперники достался второй теннисист планеты – 20-летний Карлос Алькарас. Но если кто-то и будет пасовать перед талантливым вундеркиндом, то явно не опытный Димитров.

Полгода назад на "Мастерсе" в Шанхае он показал, что и такого соперника можно обыгрывать. Болгарин обошел испанца в трехсетовом противостоянии (5:7; 6:2; 6:4). А уже на Miami Open, в 1/8-й, Димитров обыграл поляка Хуберта Гуркача, входящего в топ-10 (3:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Алькарас, в свою очередь, на "тысячнике" с Майами демонстрирует высокий класс и защищает прошлогодний полуфинал. И хоть Димитров не сбавил оборотов с их последней встречи, испанец стал играть мощнее.

За несколько дней до старта в Майами он стал чемпионом в Индиан-Уэллсе. И после этого одержал три уверенные победы, сметая соперников в двух партиях.

В 1/8-й Алькарас прошел Лоренцо Музетти (6:3, 6:3). Да, оппонентов уровня Димитрова на кортах в Майами у Карлоса еще не было. Но в том же Индиан-Уэллсе он поочередно снес Александра Зверева, Яника Синнера и Даниила Медведева. Когда испанец в форме, мало кто может его остановить, и сейчас как раз такой период. Едва ли Димитров, даже будучи в лучшей форме, сможет навязать ему борьбу.

Аналитики Olimpbet не сомневаются, что Алькарас выйдет в полуфинал – П1 – 1.16, П2 – 5.2. Но хороший коэффициент предлагается на то, что Димитров снова сотворит сенсацию и обыграет испанца в трех сетах, – он равен 10.

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Рыбакина Елена Беларусь Болгария Испания Казахстан
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