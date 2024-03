Рафаэль Надаль снялся с турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Об этом 37-летний испанский теннисист рассказал в социальной сети X (ранее Twitter).

В первом круге турнира в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль должен был сыграть с канадцем Милошем Раоничем.



It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2