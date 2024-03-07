Рафаэль Надаль снялся с турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе

Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль сообщил, что не выступит на турнире категории "Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который проходит с 6 по 17 марта, сообщает Zakon.kz.

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Об этом 37-летний испанский теннисист рассказал в социальной сети X (ранее Twitter).

"С большой печалью я вынужден сняться с этого потрясающего турнира в Индиан-Уэллсе. Все знают, как сильно я люблю это место и как сильно я люблю здесь играть. Это также одна из причин, по которой я очень рано приехал в пустыню, чтобы потренироваться и постараться подготовиться. Я усердно работал и тренировался, и вы все знаете, что я прошёл тест в эти выходные, но я не считаю себя готовым выступить на самом высоком уровне на таком важном турнире. Это нелегкое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков. Буду скучать по всем вам, и я уверен, что турнир пройдет с большим успехом", – написал Надаль.

В первом круге турнира в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль должен был сыграть с канадцем Милошем Раоничем.



It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 7, 2024

Ранее казахстанский теннисист Александр Шевченко с победы стартовал на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе.

