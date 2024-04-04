Скандальный теннисист прокомментировал лидерство Елены Рыбакиной по эйсам в туре

Знаменитый австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о подаче первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной. Бывший 13-й номер мирового рейтинга уверен, что чемпионке Уимблдона-2022 давали советы по улучшению подач навылет, сообщает Zakon.kz.

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На счету Елены Рыбакиной 181 эйс. Второй показатель в сезоне у Каролины Плишковой (Чехия) – 157. Замыкает тройку лидеров Каролин Гарсия (Франция) – 123.

"Видимо, кто-то давал ей советы в Лос-Анджелесе, ее подача просто ракета", – написал в своих социальных сетях Кирьос.

В прошлом месяце Ник Кирьос провел первую тренировку на корте после перенесенной операции в связи с травмой запястья.

"Первый удар через восемь месяцев после операции на запястье. Медленно иду вперед", – написал Кирьос в своих соцсетях.

Последний раз австралийский теннисист выходил на корт в июне 2023 года. Тогда он потерпел поражение в первом круге турнира в Штутгарте. А в декабре прошлого года он заявил, что больше не хочет играть в теннис.

28-летний Кирьос является победителем Открытого чемпионата Австралии-2022 в парном разряде, а также чемпионом 11 турниров ATP.

Ранее стало известно, что сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина стала лидером WTA тура по числу подач навылет.