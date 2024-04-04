Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Скандальный теннисист прокомментировал лидерство Елены Рыбакиной по эйсам в туре

Ник Кирьос высказался о подаче первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной Фото: АТР
Знаменитый австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о подаче первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной. Бывший 13-й номер мирового рейтинга уверен, что чемпионке Уимблдона-2022 давали советы по улучшению подач навылет, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

На счету Елены Рыбакиной 181 эйс. Второй показатель в сезоне у Каролины Плишковой (Чехия) – 157. Замыкает тройку лидеров Каролин Гарсия (Франция) – 123.

"Видимо, кто-то давал ей советы в Лос-Анджелесе, ее подача просто ракета", – написал в своих социальных сетях Кирьос.

В прошлом месяце Ник Кирьос провел первую тренировку на корте после перенесенной операции в связи с травмой запястья.

"Первый удар через восемь месяцев после операции на запястье. Медленно иду вперед", – написал Кирьос в своих соцсетях.

Последний раз австралийский теннисист выходил на корт в июне 2023 года. Тогда он потерпел поражение в первом круге турнира в Штутгарте. А в декабре прошлого года он заявил, что больше не хочет играть в теннис.

28-летний Кирьос является победителем Открытого чемпионата Австралии-2022 в парном разряде, а также чемпионом 11 турниров ATP.

Ранее стало известно, что сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина стала лидером WTA тура по числу подач навылет.

Читайте также

Невероятный удар Юлии Путинцевой стал одним из лучших в марте по версии WTA

WTA-500 в Чарлстоне: результаты матчей второго круга

Казахстанский теннисист сделал предложение олимпийской чемпионке из России

Пахита Амири
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Финал Кайзерслаутерн
Аутсайдер второй Бундеслиги вышел в финал Кубка Германии по футболу
Футбол Финал Кубка Германии
"Байер" вышел в финал Кубка Германии с рекордом в 40 матчей
Казахстанский теннисист сделал предложение олимпийской чемпионке из России
Казахстанский теннисист сделал предложение олимпийской чемпионке из России
WTA-500 в Чарлстоне: результаты матчей второго круга
WTA-500 в Чарлстоне: результаты матчей второго круга
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: