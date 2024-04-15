Стали известны потенциальные соперницы Елены Рыбакиной на турнире в Германии

В Штутгарте (Германия) стартовал турнир категории WTA-500 (грунт). Определились потенциальные соперницы казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной по второму раунду, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана начнет свой путь в Штутгарте со второго круга, пропуская стартовый. Первой соперницей Рыбакиной станет Вероника Кудерметова (№19, Россия) или Барбора Крейчикова (№24, Чехия).

В прошлом сезоне Елена Рыбакина снялась с турнира в Штутгарте во втором раунде из-за травмы.

Полную сетку Porsche Tennis Grand Prix можно посмотреть здесь.