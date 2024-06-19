Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Германии

В Берлине (Германия) проходит травяной турнир категории WTA-500. Определилась первая соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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Свое выступление на соревнованиях в Берлине четвертая ракетка мира начнет со второго круга, пропуская первый. В стартовой для себя игре Елена Рыбакина встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (35 WTA). Матч запланирован на 20 июня и начнется ориентировочно в 13:00 по времени Астаны.

В первом круге Кудерметова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, одержала победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой (15 WTA) со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

На прошлой неделе Людмила Самсонова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале травяного соревнования она выиграла у Бьянки Андрееску – 6:3, 6:7, 6:1. Для Самсоновой это первый титул в сезоне и пятый в карьере.

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева одержала победу в первом раунде одиночного разряда турнира в Великобритании.