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Кубок Билли Джин Кинг: экс-первая ракетка мира Осака сразится за Японию во встрече с командой Казахстана

Наоми Осака сразится за Японию во встрече с командой Казахстана Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Определился состав женской сборной Японии по теннису на квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг с дружиной Казахстана. В японскую команду вошла экс-первая ракетка мира Наоми Осака, сообщает Zakon.kz.

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В последний раз Наоми Осака выступала за свою национальную сборную в Кубке Билли Джин Кинг в феврале 2020 года. Тогда четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" не смогла заработать победное очко для своей команды во встрече против Испании – она проиграла Саре Соррибес Тормо (0:6, 3:6).

Состав сборной Японии: Нао Хибино (№80 WTA в одиночном разряде/№161 WTA в парном), Маи Хонтама (№120 WTA в одиночном разряде/№124 в парном), Эна Шибахара (№448 WTA в одиночном разряде /№21 в парном), Наоми Осака (№287 WTA в одиночном разряде/без рейтинга в парном), Шуко Аояма (без рейтинга/№19 в парном).

Противостояние Япония – Казахстан состоится 12-13 апреля в Токио на хардовом корте арены Ariake Coliseum. Отборочные матчи Кубка Билли Джин Кинг будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

Ранее был назван состав сборной Казахстана на Кубок Билли Джин Кинг.

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