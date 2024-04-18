Елена Рыбакина одержала победу во втором круге турнира в Германии

В Штутгарте (Германия) проходит грунтовый турнир категории WTA-500. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга против россиянки Вероники Кудерметовой, сообщает Zakon.kz.

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Сильнейшая теннисистка Казахстана в трех партиях обыграла Веронику Кудерметову со счетом 7:6, 1:6, 6:4. В очном противостоянии Елена впереди – 4:0.

Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. За это время Рыбакина выполнила девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Кудерметовой пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) – Онс Жабер (Тунис).

Ранее Елена Рыбакина встретилась с болельщиками и прессой в Штутгарте.